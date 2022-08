Il maxi incendio di Fondacazzo, aperta un'inchiesta: le fiamme hanno inghiottito 15 ettari

Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino a poco fa. Vigili del fuoco e Forestale, dopo aver lavorato per tutta la notte e dopo essersi occupati del "raffreddamento", hanno proceduto ad eliminare tutti i possibili rischi di ulteriori inneschi. Anche quest'anno, perché è "storia" che si ripete sistematicamente, l'incendio di Fondacazzo è stato devastante. Ben 15 gli ettari - 10 di bosco. ossia macchia Mediterranea, e 5 di terreni incolti - inghiottiti da fiamme certamente dolose. Ma le rilevazioni sono ancora in corso e non è escluso dunque che la quantificazione dell'estensione del rogo, e del danno provocato, possa anche ulteriormente aumentare.

L'incendio, stando a quanto trapela, sarebbe stato appiccato nello stesso, identico, punto in cui era stato fatto divampare lo scorso anno. E' stata notiziata la Procura della Repubblica ed è stata avviata, già dal tardo pomeriggio di ieri, l'attività investigativa. Sul posto, fra contrada Santa Lucia e il Quadrivio Spinasanta, a partire dal pomeriggio di ieri, ha lavorato anche la polizia di Stato. Non sarà semplice - il riserbo investigativo è comunque categorico - riuscire ad identificare il piromane che però, visto il punto prescelto per far divampare le fiamme, potrebbe essere sempre lo stesso. Ad essere minacciate concretamente dall'inferno di fuoco sono state, già a partire dal tardo pomeriggio, più abitazioni, ma anche attività lavorative: commerciali ed artigianali. L'incendio ha ucciso tre cani privati che erano custoditi all'interno di una recinzione. Gli animali non sono riusciti, non potevano farlo, a mettersi in salvo.