Brucia il boschetto di Fondacazzo, le fiamme minacciano anche le villette: due canadair in azione

L'inferno all'improvviso. Brucia, e già da un po', il boschetto di contrada Fondacazzo ad Agrigento. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto e stanno cercando di fronteggiare quello che è un vasto fronte. Al lavoro anche due canadair che fanno la spola da San Leone.

A complicare le operazioni è il vento che non soltanto fa propagare rapidamente le fiamme, ma torna a farle divampare laddove erano state parzialmente domate. I vigili del fuoco del comando provinciale sono in massimo allarme anche perché il fronte è arrivato all'altezza di uno sfasciacarrozze e, a poca distanza, ci sono una serie di villette. Al momento non sarebbero stati evacuati gli abitanti, ma se il rogo non riuscirà ad essere fronteggiato sarà inevitabile.

Proprio per evitare danni alle abitazioni, oltre che al polmone verde, è stato richiesto e subito ottenuto l'intervento di due canadair. E' del resto emergenza massima.