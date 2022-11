Brucia l'autocarro di un'azienda edile, il mezzo è stato salvato dai proprietari: avviate indagini

Sono stati gli stessi proprietari del mezzo, i titolari di un'impresa edile, che si sono mobilitati per salvare dal fuoco il loro autocarro. L'incendio è scoppiato, nella parte anteriore, nella tarda serata di sabato, mentre il mezzo era parcheggiato in via Honduras. Ad ultimare le operazioni sono stati poi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata.

E' stata avviata, da parte delle forze dell'ordine, l'attività investigativa per stabilire se si è trattato di un rogo dalla natura accidentale, magari dovuto anche ad un cortocircuito, o doloso. Si indaga, come sempre avviene in casi di questo genere, a tutto campo: senza nulla escludere, né privilegiare.