Divampa l'incendio mentre l'auto è in marcia sulla statale 115, automobilista riesce a salvarsi

E' riuscito - e non è affatto da tutti - a mantenere lucidità e freddezza. Ha accostato la macchina sul ciglio della statale 115 ed ha abbandonato l'abitacolo dell'auto in fiamme. Se l'è vista brutta, ma è appunto riuscito a mettersi in salvo, l'automobilista che, nella notte passata, ha rischiato grosso. La vettura che stava guidando, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, ha, infatti, all'improvviso, preso fuoco.

E' stato lanciato l'allarme al comando dei vigili del fuoco e i pompieri, subito accorsi nei pressi della galleria, hanno domato e spento le fiamme che hanno comunque distrutto la macchina.