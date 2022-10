Brucia auto senza targa, né telaio: è mistero su proprietario dell'Audi e sulle cause del rogo

Non c'era nessuna traccia della targa, né del telaio. E' stato, almeno fino alla tarda mattinata di ieri, praticamente impossibile riuscire a risalire al proprietario dell'Audi Q3 che, durante la notte fra domenica e ieri, è andata a fuoco in via Amalfi. Dell'attività investigativa – deputata ad identificare il proprietario della macchina e ad accertare le cause del rogo – si stanno occupando i carabinieri. Sul posto, durante la notte, sono infatti intervenuti i militari del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia.

Scattato l'allarme, che è stato lanciato da alcuni residenti, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. E' spettato a loro, naturalmente, circoscrivere il rogo ed evitare che provocasse ulteriori danni. L'Audi Q3 è comunque andata completamente distrutta. Avuta la meglio sulle fiamme, i carabinieri hanno, inevitabilmente, avviato la procedura per identificare il proprietario della macchina. Ed è a questo punto, infatti, che è stata fatta la scoperta: nessuna targa, né telaio. Sono stati ascoltati alcuni residenti del posto e stando ai racconti fatti, ed acquisiti dai militari dell'Arma, l'auto, con targa probabilmente straniera, si trovava parcheggiata in via Amalfi da alcuni giorni. Nessuno ha però, appunto, saputo dare indicazioni o informazioni sull'eventuale proprietario o utilizzatore.