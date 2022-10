Alba di fuoco a Licata: brucia l'auto di un quarantenne, nessun dubbio sul dolo

Non ci sono dubbi. L'incendio - che ha danneggiato una Mercedes Gla - è stato appiccato. Dell'attività investigativa si stanno occupando, dopo l'intervento fatto all'alba in via Torquato Tasso, i poliziotti del commissariato cittadino che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma appare scontato che uno dei primi passi investigativi mossi sia stata la verifica di eventuali impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, in via Torquato Tasso o nelle immediate adiacenze.

Erano le 5,30 circa quando il proprietario dell'autovettura, affacciandosi dal balcone di casa, ha scoperto la sua auto in fiamme. E' stato lanciato l'Sos e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Nel frattempo, l'uomo - un quarantenne - ha cercato di tamponare alla meno peggio il fuoco. Di fatto, i danni riportati dalla vettura sono stati lievi.

I poliziotti del commissariato, anch'essi accorsi sul posto, hanno appunto avviato le indagini. Servirà, verosimilmente, del tempo per mettere dei punti fermi e fare chiarezza.