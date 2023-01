Brucia l'auto di un 48enne, cause non chiare: avviate le indagini

Le cause sono state ritenute come "da accertare". Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia cittadina. E' poco prima di mezzanotte e mezza di mercoledì che in via Verdi, a Licata, è andata a fuoco una Fiat Punto di proprietà di un licatese quarantottenne. Le fiamme sono state circoscritte e spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento e in via Verdi, appunto, si sono precipitati i militari dell'Arma.

Non sono state trovate bottiglie, taniche sospette, né inneschi. Elementi indispensabili per poter parlare, fin da subito, di una matrice dolosa. Servirà, inevitabilmente, del tempo per sviluppare le indagini e cercare di fare chiarezza.