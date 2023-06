Brucia l'auto di un imprenditore edile, carabinieri e pompieri al lavoro a Villaseta

Notte di fuoco anche in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta, dove, nella notte fra domenica e ieri, una Chevrolet Captiva di proprietà di un imprenditore edile è stata danneggiata. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Sul posto, sono accorsi anche i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Agrigento. Il danno provocato all'imprenditore, ieri, risultava essere ancora in corso di quantificazione.

Non chiara la matrice della scintilla iniziale, ma l'ipotesi investigativa che sembrerebbe essere privilegiata dai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, è quella di un probabile incendio doloso. Il riserbo è fitto, anzi categorico. La zona dove si è sviluppato il rogo risulta però essere coperta da sistemi di videosorveglianza. Ed è verosimilmente proprio dall'acquisizione dei filmati delle telecamere che le indagini hanno preso il via. Ad occuparsene sono i carabinieri della stazione di Villaseta. L'autorità giudiziaria - com'è regola - è stata subito informata.