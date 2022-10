Brucia l'auto usata da un imprenditore agricolo, aperta inchiesta: nessuna ipotesi esclusa

Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. Vigili del fuoco e carabinieri parlano di “cause ancora in corso d’accertamento”. E’ certo invece che la Ford Mondeo, utilizzata da un imprenditore agricolo di 57 anni, è andata completamente distrutta a causa di un incendio divampato in contrada Corrige, laddove la vettura era stata lasciata parcheggiata.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Delle indagini, senza nulla escludere al momento, si stanno occupando i carabinieri. Il danno non è stato quantificato.