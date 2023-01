Brucia l'auto di una giovane, cause non chiare: aperta un'inchiesta

Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. Non risultava esserlo ieri, quando genericamente si parlava di “cause in corso d’accertamento”. La Volkswagen Golf di una giovane agrigentina, lasciata parcheggiata in via dell’Autonomia a Villaseta, è stata però distrutta dalle fiamme. E’ accaduto nella notte fra venerdì e ieri e nel rione periferico della città dei Templi, non appena è scattato l’allarme, sono accorsi sia i vigili del fuoco del comando provinciale che i poliziotti della sezione Volanti.

I pompieri, idranti alla mano, hanno naturalmente circoscritto l’incendio e hanno provato a salvare il salvabile. Per l’autovettura c’è stato però ben poco da fare. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono occupati, nel frattempo, del “classico” sopralluogo per provare a ritrovare, qualora presenti, bottiglie o taniche sospette o inneschi vari. Nulla di tutto questo, a quanto pare, è stato trovato ed ecco perché le cause dell’incendio, ieri mattina, non risultavano essere chiare e definite.

I poliziotti hanno ascoltato, o lo faranno nelle prossime ore, la proprietaria dell’autovettura: una giovane che vive appunto a Villaseta. Passaggi investigativi di routine insomma per provare a capire se la donna abbia o meno dei sospetti, se ha avuto o meno dei problemi o dei dissidi con qualcuno. Non ci sono indiscrezioni, ma appare scontato che, già nottetempo, sia stata verificata l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza tanto pubbliche quanto private. L’esito però dovrebbe essere negativo perché Villaseta non è certamente costellata da impianti di videosorveglianza.

Servirà quindi del tempo per provare a mettere dei punti fermi nelle indagini e stabilire se l’incendio che ha devastato la Volkswagen Golf sia di natura dolosa o accidentale. Ieri, di fatto, nessuna ipotesi veniva esclusa e nessuna sembrava essere privilegiata dagli investigatori.