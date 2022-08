Scoppia l'incendio e 34enne prova disperatamente a salvare la sua auto

Brucia l’autovettura, una Fiat Idea, intestata ad un romeno, ma in uso ad una trentaquattrenne residente nella città dell’uva Italia. A mobilitarsi per spegnere l’incendio è stata, mentre la macchina era in sosta in via Spine, la stessa donna. Nel frattempo sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri. Ai primi è, naturalmente, toccato il compito di completare l’opera di spegnimento e di mettere tutto in sicurezza. Ai militari dell’Arma invece quello di avviare gli accertamenti per stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale.

L’ipotesi investigativa privilegiata, ieri, risultava essere quella di un rogo dalla matrice accidentale. Gli accertamenti erano però ancora in corso e dell’attività investigativa si stanno occupando proprio i carabinieri. I militari hanno naturalmente subito sentito la trentaquattrenne canicattinese, che utilizzava la macchina, per capire – lo impone, del resto, la procedura investigativa – se abbia avuto, di recente, dei problemi o dei dissidi con qualcuno o se la Fiat Idea avesse, magari, anche dato dei problemi.