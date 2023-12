Brucia l'auto di una trentenne, sentito anche il marito che ha l'obbligo di dimora

Un incendio, dalla matrice non chiara, ha danneggiato una Lancia Y, di proprietà di una trentenne canicattinese. E' nella tarda serata di sabato che i carabinieri della compagnia cittadina sono intervenuti nel centro di Canicattì. I militari dell'Arma si sono subito occupati del sopralluogo di rito per cercare di stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale del rogo. E' stata sentita, come procedura investigativa impone, la proprietaria dell'utilitaria, ma anche il marito che è, al momento, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Canicattì.

Non filtrano indiscrezioni - né da parte degli investigatori, né dagli inquirenti - su quale sia l'ipotesi investigativa che viene privilegiata. E' certo però che sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno, praticamente subito, anche avvisato il sostituto procuratore di turno.