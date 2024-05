Scoppia l'incendio e l'auto di una 34enne viene devastata: avviate le indagini

Alba di fuoco a Lampedusa dove è stata danneggiata la Ford Fiesta di una trentaquattrenne. Erano le 4 circa quando sia i carabinieri della tenenza isolana che i pompieri accorrevano in vicolo Pucillo. Mentre i vigili del fuoco, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento le fiamme, i militari dell'Arma si sono occupati del sopralluogo di rito per cercare di trovare, laddove possibile, tracce e indizi per ipotizzare la causa della scintilla iniziale.

Non è stato rivenuto nulla e quindi le cause dell'incendio non sono affatto chiaro. Tutto potrebbe essere stato, sia una matrice accidentale quindi che dolosa. Sono state naturalmente avviate le indagini e spetterà ai carabinieri cercare, laddove possibile, di fare chiarezza sulla natura di quanto accaduto a Lampedusa.

