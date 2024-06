Ancora una notte di fuoco: brucia l'auto di una 43enne, avviate le indagini

Ancora una notte di fuoco. In va Platone, nel quartiere di Bonamorone ad Agrigento, è andata a fuoco la Fiat Punto di una 43enne. Le fiamme, altissime, sono state circoscritte e spente dai vigili del fuoco, mentre delle indagini si stanno già occupando i carabinieri.

Avuta la meglio sul rogo, pompieri e militari dell'Arma si sono occupati del cosiddetto sopralluogo di rito: non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o taniche sospette. Le cause dell'incendio, divampato nella notte fra venerdì e ieri, sono state inquadrate come "ancora da accertare". Nessuna ipotesi - né quella dolosa, né quella accidentale - ieri, veniva esclusa. Come procedura investigativa esige, è stata ascoltata la quarantatreenne agrigentina, proprietaria della macchina, ma anche alcuni residenti del quartiere.

