Devastate dal fuoco l'auto di un'azienda e di un libero professionista: aperta un'inchiesta

Un'autovettura incenerita e una pesantemente danneggiata. Nuova notte di fuoco a Licata, in via Rosolino Pilo per la precisione. Ed è la seconda nel giro di pochissimi giorni.

Le fiamme si sono sviluppate in una Jeep, di proprietà di una azienda, e poi si sono propagate a una Fiat Cinquecento di un libero professionista. Ad accorrere sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri del nucleo Radiomobile. Nonostante gli sforzi dei pompieri per circoscrivere e domare il rogo, l'incendio ha danneggiato anche il prospetto di un’abitazione. Non ci sono certezze su cosa abbia innescato la scintilla iniziale, ma il dolo sembrerebbe essere l'ipotesi più probabile. Non viene però esclusa l'ipotesi di un incendio divampato per cause accidentali. Dovranno pensarci i carabinieri, laddove possibile, a fare chiarezza e a mettere dei punti fermi.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.