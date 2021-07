Istituto "Ambrosini", ecco tutti i "bravissimi" dell'esame 2020

Diploma di maturità, ecco i "bravissimi" dell'istituto alberghiero "Ambrosini" di Favara per il 2020.

Ad ottenere 100/100esimi sono stati gli alunni Francesco Gioacchino Argento (5° B); Marzia Di Bona (5° B); Gemma Pecoraro (5° B); Federica Quaranta (5° B); Gerlando Capizzi (5° C); Marcella Di Marco Zingarello (5° C); Dario Giardina (5° C); Giada Morreale (5° C); Irene Bello (5° DG); Fabio Termini (5° DG); Sabrina Moncada (5° EF); Giuseppe Pio Presti (5° EF); Antonia Arcadipane (5° S); Katayoon Fouladi (5° S); Sonia Nobile (5° S); Antonella Parisi (5° S); Emanuele Taglialegami (5° S); Gaetano Lucia (5° T).

Ad ottenere anche la lode sono stati invece gli studenti Paola Bellavia (5° B); Luana D'Anna (5° C); Selene Morreale (5° C); Alissa Di Caro (5° DG); Sefora Maria Lo Dico (5° DG) e Myriam Bennardo (5° EF).