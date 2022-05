Nuovo sindacato lavoratori italiani, Bosciglio ratificato segretario provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Segreteria generale del Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani, ha ratificato la nomina di Giuseppe Bosciglio, a Segretario provinciale di Agrigento del nuovo sindacato.

Bosciglio è stato scelto per rappresentare nella provincia agrigentina la nuova confederazione sindacale nata circa tre anni fa dall’unione di un folto gruppo di

sindacalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e con alle spalle una trentennale esperienza maturata in altri sindacati confederali.

“LI” (questa è la sigla del nuovo sindacato), nasce dall’esigenza di svincolarsi dalle vecchie e logore logiche di appartenenza politica e di partito con il solo scopo di

essere al servizio dei lavoratori ridando dignità al vero sindacalismo autonomo.

“Bosciglio - si legge in una nota stampa - rappresenta una forza giovane alla guida del sindacato”. Il sindacato “LI” conta più di 80 sedi in tutta Italia, ed è una confederazione sindacale composta da circa sedici federazioni di categoria: funzione pubblica, scuola, autonomie locali, metalmeccanici, vigili del fuoco, trasporti, lavoratori agricoli e

forestali, terziario, credito e assicurazioni, agroalimentari, postali, pensionati, consorzi di bonifica, sicurezza civile, edilizia, igiene ambientale".

“LI” si distingue inoltre per la qualità, la professionalità e la gratuità nell’erogare un gran numero di servizi a supporto dei lavoratori iscritti: caf, patronato, tutela dei

consumatori, ufficio vertenze, ufficio legale e formazione professionale.

La sede provinciale è ad Agrigento in Via Diodoro Siculo 1, altre segreterie territoriali e zonali sono dislocate in tutto il territorio provinciale: Agrigento, Canicattì, Burgio,

Cianciana, Ribera, Favara, Licata, Lampedusa, Raffadali, Aragona.