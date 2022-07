Lascia la borsa incustodita e qualcuno gliela porta via: ventenne derubata in discoteca, immigrato la restituisce

Va in discoteca, a San Leone, in compagnia di amici, e lascia inavvertitamente la borsetta incustodita per pochi minuti. Giusto il tempo affinché qualcuno, senza essere visto, se ne è appropriato. E’ accaduto domenica pomeriggio ad una ventenne di Canicattì. Una ragazza alla quale, poche ore dopo, un giovane immigrato ha restituito la borsetta, con quello che all’interno era rimasto. Il giovane, nell’area verde attigua alla discoteca di San Leone, ha infatti ritrovato la borsetta e subito, dopo aver visto i documenti che vi erano all’interno, è riuscito a contattare la canicattinese attraverso messanger. I due si sono dati appuntamento e il ragazzo, spiegando come e dove aveva rinvenuto la borsetta, ha restituito tutto alla ventenne. Dall’interno però mancavano 5 euro, 25 euro in franchi svizzeri e il telefono cellulare.

La ragazza di Canicattì ha formalizzato, nelle scorse ore, una denuncia, a carico di ignoti, per furto. E lo ha fatto presentandosi al commissariato di polizia della sua città-. Il cellulare, così come la Sim Card, sono stati nel frattempo bloccati, così come sono stati bloccati carta bancomat e un’altra carta di credito. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno, naturalmente, subito trasmesso l’incartamento della denuncia ai colleghi di Agrigento che si dovranno occupare, adesso, dell’attività investigativa per provare ad identificare – e se dal caso denunciare – l’autore del furto.