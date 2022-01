Borse di studio, riattivati i pagamenti negli sportelli postali

I pagamenti delle borse di studio relativo all'anno scolastico 2019/2020 sono di nuovi in pagamento presso tutti gli uffici postali. Il beneficio riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tutti coloro che non hanno ancora riscosso le borse di studio in questione, ci sarà tempo fino al prossimo 28 febbraio.

?La riapertura dei pagamenti è stata decisa dall'Assessorato regionale all'Istruzione e comunicata ai Liberi consorzi, compreso quello di Agrigento.?

?Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che ci si presenti in un qualsiasi ufficio postale provvisto di documento d'identità e di codice fiscale. Per i minorenni è invece necessario che sia il genitore a presentarsi con tutta la documentazione richiesta. Si tratta delle borse di studio che il Ministero ha assegnato agli studenti in condizioni economiche disagiate tramite gli elenchi individuati dalla Regione attraverso un apposito bando.

?"Trattandosi di fondi ministeriali - si legge in una nota del Libero consorzio comunale di Agrigento - il nostro ente non ha alcuna competenza in materia come avveniva per le borse di studio fino all’anno scolastico 2015/2016.

