Borgo Scala dei turchi, l'azienda contro Regione e Comune: "Causarono fallimento, risarciscano 12 milioni"

Ai suoi danni è stata perpetrato un "illegittimo esercizio dell'attività amministrativa", come accertato nei mesi scorsi dal Consiglio di giustizia amministrativa: adesso la società Comaer di Gaetano Caristia passa alla "cassa"

Torna dinnanzi ad un tribunale la vicenda del "Borgo Scala dei Turchi" e della società Comaer, che oggi, incassati risultati positivi dinnanzi ai giudici amministrativi, batte cassa con gli enti pubblici coinvolti nella vicenda.

Il Cga, in particolare, ritenne che, la Regione "non ha motivato sulla scelta discrezionale effettuata", mentre in realtà lo avrebbe dovuto perché, dicono i giudici, "il potere straordinario di annullamento attribuito alla Regione in materia edilizia, ha carattere discrezionale e per questo, richiede una valutazione sugli interessi acquisiti, da bilanciare e da tradurre in una adeguata motivazione, che non può limitarsi all’esigenza di ripristino della legalità violata".

Adesso il privato punta il dito sull'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, perché, "se non avesse annullato il piano di lottizzazione e la relativa concessioni edilizie l'investimento prodotto dalla società Comaer sarebbe stato portato a compimento sul piano imprenditoriale e non avrebbe condotto al fallimento della società".

Per questo la società richiede: 9 milioni e ottocentomila euro per la perdita complessiva del piano di lottizzazione annullato; la mancata commercializzazione di Casa Biondi, per un totale di un milione e 100mila euro; 900mila euro per i lotti non edificati oltre 620mila euro di spese tecniche ed amministrative.

Citati in giudizio diversi enti, tra cui appunto la Regione Siciliana e il Comune di Realmonte, che si sta costituendo in giudizio.