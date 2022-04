Prende fuoco il "Borgo Santulì", le immagini del rogo

Le indagini sono ancora in corso, non è stata trovata traccia di possibili inneschi o di taniche per il trasporto di materiale infiammabile a quanto è emerso, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, taniche o inneschi. L'ipotesi investigativa che sembrerebbe essere privilegiata dalla polizia