Parrucchiera di New York acquista casa a Sambuca, il sindaco: "Si è innamorata a prima vista del nostro borgo"

Tutti pazzi per Sambuca di Sicilia. Il borgo del sindaco Leo Ciaccio ha fatto innamorare una nuova americana. Si, perché, dopo il successo delle case a 1euro, altra gente ha voluto saperne di più. L’ultima, in ordine di tempo, è una parrucchiera di NewYork. La donna, ha scelto di seguire le orme di Lorraine Bracco, attrice statunitense che tanto sta facendo parlare di sè. Ad annunciare l'acquisto, dunque, è stato il sindaco di Sambuca, Ciaccio.

"Si chiama Maria Merigliano è nata a New York 51 anni fa, ed è di origine spagnola. Vive - dice il sindaco - nella vasta area newyorchese dove svolge l'attività di parrucchiera, quindi non è famosa come l'attrice Lorraine Bracco e non viene dal mondo dello spettacolo. Ma è stata folgorata per questo acquisto a Sambuca grazie al fatto di aver visto in Tv negli Usa un servizio dell'attrice italoamericana, che nei giorni scorsi abbiamo visto in un programma che raccontava la sua scelta di comprare casa e di come l'ha ristrutturata. Pare che l'intermediario sia stata un'agenzia immobiliare di Palermo. Ha scelto tecnico e maestranze sambucesi per ristrutturare la casa. E' la prima volta che viene a Sambuca, quindi si è innamorata senza conoscere il luogo dove passerà si spera le vacanze o verrà a vivere. Sambuca con la storia delle case ad un euro, continua ad attirare persone da fuori che comprano immobili nel vecchio centro storico e le ristrutturano, inoltre è ed quello che conta di più fanno una pubblicità che non ci sono soldi a pagarla per fare conoscere nel mondo Sambuca e il suo territorio". Sambuca ed il suo progetto delle case a 1 euro, continua - senza sosta - a far parlare di sè.