"#BorghideiTesoriOnAir", gli esperti raccontano Sant'Angelo Muxaro: il programma

On the road una squadra di comunicatori, antropologi, esperti di digitale. Diretta Instagram con le Malia Vibes. La Pandemia ha "insegnato" un nuovo modo di viaggiare e comunicare. Parte il tour delle Vie dei Tesori alla scoperta degli antichi borghi siciliani: una carovana di comunicatori, ne racconteranno storie e personaggi. Con loro le Malìa Vibes, che condurranno due dirette per portare i follower alla ricerca della Sicilia più autentica: Marta e Giulia - le due giovani appassionate di Palermo diventate ambasciatrici della Sicilia con Le Vie dei Tesori–partecipano aiBorghi dei Tesori On Air, un progetto nuovo e bello, nato con i Comuni e le associazioni del luogo, che renderà più vicini piccoli centri carichi di storia, dove il vivere lento e vicino alla natura è diventato sinonimo di qualità esistenziale e riscoperta delle proprie origini, attraverso tradizioni, cibo, artigianalità.

Domenica 9 maggio appuntamento alle 12 la carovana arriva a Sant’ Angelo Muxaro, l’antica città dei leggendari sicani che intreccia la sua storia a quella di Dedalo, in fuga dal re Minosse. Qui si potranno scoprire le antichissime tombe protostoriche a tholos, tipiche della cultura micenea: tra le altre, l'enorme Tomba del Principe, la più grande della Sicilia con la sua doppia camera a cupola e un letto funebre rialzato. In questa necropoli furono ritrovati molti oggetti in oro, di fattura squisita, tra cui una bellissima patera oggi esposta al British Museum. Anche a Sant'angelo Muxaro, borgo antichissimo inerpicato su un costone di roccia, le Malìa Vibes, accompagnate dal local insider Pierfilippo Spoto, andranno alla scoperta delle storie che animano vicoli e piazzette.