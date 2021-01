Il Coronavirus fa paura: Licata +21 contagiati, altri 30 positivi a Ravanusa, 9 a Montevago e 7 a Sambuca

Numeri importanti e che destano non poca preoccupazione. D'Angelo alza la voce: "Non uscite di casa". La denuncia di Margherita La Rocca Ruvolo: "Ho saputo che uno degli infetti è stato in giro ed è entrato persino in un bar, denunciatelo"