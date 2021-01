Il Coronavirus fa paura, Licata +21 contagiati: altri 30 positivi a Ravanusa

Non solo Licata, anche Ravanusa piomba nella paura. Il sindaco Carmelo D’Angelo ha annunciato +30 casi di positività. Attualmente le persone positive al Coronavirus sono 86. “Restate a casa. Uscite solo - dice D’Angelo - se è strettamente necessario”.

Licata

+21 a Licata. La Municipale ha annunciato un boom di contagi da Coronavirus. Cresce l’allarme in città per una situazione che crea non poca preoccupazione anche e soprattutto tra i cittadini. I casi accertati a Licata sono in tutto quaranta.

“Le riunioni di famiglie che abbiamo visto - dicono alcuni licatesi sui social - sono costate care”. Altri, invece, invocano più controlli. “Serve il pugno duro - dicono - così non va bene”. La città del sindaco Galanti vive giorni non facili a causa del Covid 19.

(Aggiornato alle 13:15)

