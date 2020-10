La provincia nella "morsa" del Covid: + 6 a Porto Empedocle, 7 a Lampedusa, 5 a Sciacca ,3 a Campobello e ed 1 a Santa Margherita

Boom di contagi nell'Agrigentino. Sono sei le persone positive al Covid 19. “Vi prego di non creare allarmismo - ha detto il sindaco Ida Carmina - si tratta di un ragazzino positivo e adesso lo è tutta la sua famiglia. Si tratta di soggetti asintomatici. Gli altri due casi, sono due ragazze che frequentano il liceo Politi di Agrigento. Di questi casi, uno dei positivi, era docente all’istituto Foderà”.

Il Covid 19 non smette di impensierire. Il bilancio di questa mattina parla di nuovi contagiati a Sciacca, Lampedusa e Campobello di Licata. Nel dettaglio si tratta di cinque nuovi positivi nel saccense, sette nuovi contagiati a Lampedusa e tre a Campobello.

"Sono stati effettuati altri 147 tamponi - dice Martello in una nota - 7 persone sono risultate positive al Covid19. Continueremo ad aggiornarvi sull'esito dei tamponi che man mano saranno effettuati: quando ci sarà uno screening completo sull'intera cittadinanza, vi sarà comunicato. Nel frattempo vi ricordiamo di osservare la massima attenzione per le regole sanitarie, non solo all'aperto ma anche all'interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici così come quando ci si trova nelle proprie abitazioni". Per quanto riguarda Sciacca, invece, si tratta di tre donne di 79, 63 e 28 anni e di due uomini di 68 e 55 anni.

Ho appena ricevuto da parte dell'Asp la comunicazione di 3 nostri concittadini positivi al Covid 19 - dice il sindaco Picone -. Auguro anche a loro una pronta guarigione. Cari concittadini vi esorto ad essere responsabili e ad adottare tutte le misure per evitare il contagio dal virus".

Un caso di positività a Ribera. "Il soggetto interessato - fanno sapere in una nota dal Comune riberese - si trova in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Le autorità competenti applicheranno i dovuti protocolli sugli eventuali contatti con altri individui avuti dal soggetto contagiato al fine di limitare il contagio tra la popolazione. Si raccomanda quindi di evitare gli assembramenti nei pressi di scuole, uffici postali, banche e altri uffici. Si invitano i gestori di attività commerciali a vigilare su eventuali assembramenti all’interno e all’esterno dei propri locali. Si ricorda di indossare sempre la mascherina su naso e bocca, igienizzare spesso le mani ed evitare il contatto fisico. Si raccomanda la prudenza nella ricerca di notizie, che devono provenire esclusivamente da fonti attendibili quali il sito ufficiale del comune di Ribera".

Un nuovo positivo anche a Santa Margherita di Belice. A darne notizia è il sindaco, Francesco Valenti. "Cari concittadini, vi informo che ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell’Asp di Agrigento di un nuovo “caso confermato” di positività al SARS-Cov-2. Si tratta di un signore di anni 37, domiciliato a Santa Margherita di Belìce. Preciso che non è riconducibile alla Casa di Riposo Pitagora. Abbiamo già provveduto alla notifica formale all'interessato del provvedimento di “Permanenza domiciliare per quarantena con sorveglianza attiva. Covid-19” e stiamo predisponendo tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa. Salgono pertanto a dodici i casi di positività nel nostro Comune. Quattro sono ricoverati in una struttura ospedaliera e otto si trovano in quarantena presso i loro domicili. Sono ancora in municipio per completare alcuni adempimenti. A seguire mi dedicherò al video messaggio per fare il punto della situazione"-

(Aggiornato alle 22:21)