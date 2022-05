Bonus 200, nuova versione: quando a pagare è l'Inps

L’introduzione del bonus 200 euro tra i 28 milioni di lavoratori che racimolano meno di 35 mila euro di reddito lordo annuo complessivo è stato accolto con molto fermento nonostante si tratti solo di una "una tantum" mai come ora necessaria per compensare la perdita di potere di acquisto dovuta al balzo dell’inflazione arrivata al 6,2%. Il morso dell'inflazione ha però portato tanti a consultare il calendario per capire quando il bonus sarà disponibile e cosa fare per ottenerlo.

Bene chiarire che il nuovo bonus è destinato ai lavoratori dipendenti, agli autonomi e pensionati, ma anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza e i lavoratori domestici. Tuttavia l'assegno sarà erogato in modo diverso.

Per i lavoratori dipendenti l'una tantum sarà erogata in un’unica soluzione in busta paga con gli stipendi del mese di luglio.

Per i pensionati sarà l'Inps ad accreditare i 200 euro attraverso l’assegno mensile delle pensioni.

Per gli autonomi e i professionisti, il governo istituirà un fondo ad hoc presso il ministero del Lavoro e l’erogazione dovrebbe avvenire sempre a luglio. Sarà un successivo decreto del ministero del Lavoro a definire le modalità.

Discorso a parte per collaboratori domestici, colf e badanti: inizialmente tali lavoratori subordinati non erano menzionati tra i beneficiari per via del particolare tipo di rapporto, ovvero che le famiglie come datore di lavoro domestico non si pongono come sostituto d’imposta e pertanto i collaboratori domestici devono procedere autonomamente al versamento delle imposte tramite la dichiarazione dei redditi. Pertanto per i 920.722 collaboratori domestici regolarmente iscritti all’Inps sarà lo stesso istituto di previdenza a provvedere all'erogazione dell'assegno con la stessa modalità dell’una tantum Covid del 2020.

