Bonus figlio, pubblicato il bando per chiedere il beneficio

Alle famiglie in difficoltà spettano mille euro. Pubblicato il bando per presentare le istanze

Arrivano gli aiuti economici per le famiglie in difficoltà che hanno neonati in casa. Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino fanno sapere che il Comune ha attivato le procedure per l’erogazione del “Bonus figlio 2021” da mille euro a beneficio delle famiglie meno abbienti. Il beneficio viene concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, attraverso i Comuni.

Il dirigente del Settore Affari Sociali Venerando Rapisardi ha pubblicato un avviso in cui sono illustrati requisiti, modalità e scadenze. Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.

Tra i requisiti richiesti figura, naturalmente, quello dell’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente. Il valore non deve essere superiore a 3.000 euro.

Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate su apposito modello all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, entro i seguenti termini: il 27 agosto 2021 per i nati dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021; il 29 ottobre 2021 per i nati dall’1 luglio 2021 al 30 settembre 2021; il 28 gennaio 2022 per i nati dall’1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Avviso e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Sciacca al seguente indirizzo: www.comunedisciacca.it.