Maxi truffa per ottenere fondi del bonus facciate: 10 arresti e sequestri per 5 milioni

Le fiamme gialle dei comandi provinciali di Agrigento e Verona, insieme ai carabinieri del capoluogo veneto hanno eseguito all’alba di oggi, in Veneto, Lazio e Sicilia un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale scaligero nei confronti di 10 soggetti, 3 dei quali condotti in carcere e 7 agli arresti domiciliari. A questo si aggiunge un sequestro di beni per un valore superiore ai 5 milioni di euro, oltre che i sigilli a conti correnti, autovetture, immobili, società e attività commerciali e turistiche.

L’accusa nei confronti degli indagati è quella di aver fatto parte di un’associazione per delinquere che si sarebbe impegnata per portare a termine truffe finalizzate ad incassare contributi del "Bonus facciate" anche se non dovuti.

In particolare, ma i dettagli saranno resi noti in mattinata, gli indagati utilizzavano crediti fiscali fittizi che poi, una volta monetizzati, venivano riciclati nell’acquisizione di attività economiche sul Lago di Garda. Il tutto, tra l’altro, aggravato dal carattere transnazionale, avendo gli indagati operato sia sul territorio nazionale che estero.