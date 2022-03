Assegno nuclei familiari con almeno 3 figli minori: via alle domande per gennaio e febbraio

Possono essere presentate le domande per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2022 per i soli mesi di gennaio e febbraio.

L'assegno spetta ai genitori di tre figli minori inseriti nella stessa scheda anagrafica.

Questi i requisiti richiesti: cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all'Unione Europea, oppure extracomunitaria; residenza anagrafica nel territorio del Comune di Licata; presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni conviventi con il richiedente: risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) inferiore alla Situazione Economica Equivalente (lSEE) in corso di validità con valore non superiore a 8.955,98.

La domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Licata entro il 30 aprile 2022.