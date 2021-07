Barre di ferro e oggetti pericolosi sul fondale, conclusa la bonifica a Mollarella

La Guardia costiera e il personale del Comune hanno rimosso tutto quello che creava rischi per i bagnanti

Si sono concluse le operazioni di bonifica, effettuate dalla Guardia costiera e dal personale del Comune, della spiaggia di Mollarella in Licata. Le operazioni hanno portato alla rimozione di numerosi oggetti pericolosi, come barre di ferro che si trovavano sul basso fondale dello specchio acqueo, creando di fatto un reale pericolo per i bagnanti.

L'attività, oltre a tutelare l’incolumità dei fruitori delle spiagge, si incardina all’interno del più ampio progetto di tutela dell'ambiente marino e costiero che vede fortemente impegnato il personale della Guardia costiera.