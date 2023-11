Amianto in un cantiere del centro cittadino: i grossi tubi sono stati rimossi

Sono state rimosse le tubature in amianto che per molti giorni erano state accantonate all'interno dle cantiere allestito nei pressi di Porta di Ponte per i lavori di manutenzione alle condotte, idrica e fognaria. Il potenziale pericolo per la salute pubblica era stato denunciato, dai microfoni di AgrigentoNotizie, lunedì scorso dal responsabile regionale per la trasparenza Enti Locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa. Anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano la scorsa settimana si era interessato del problema informando il sindaco Franco Miccichè Oggi, la rimozione dei rifiuti speciali che, necessitano di un trattamento diverso dai comuni materiali di risulta e che, per evitare lo sprigionamento in aria delle polveri di amianto, dovrebbero essere isolati e sigillati e non lasciati liberamente in strada come in questo caso.