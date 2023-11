“Fresco” risveglio a Porta di Ponte, incivili abbandonano in strada una bombola di gas refrigerante

Una bombola di gas refrigerante, comunemente usata per ricaricare i sistemi di condizionamento dell'aria, è stata abbandonata in mattinata a Porta di Ponte. Il contenitore è stato adagiato sul marciapiede, appoggiato alla palina informativa della fermata dei bus urbani. Un genere di rifiuto anomalo che fa bella mostra di se non in una sperduta periferia ma nel cuore della città designata a capitale italiana della cultura per il 2025. Un “fresco” risveglio dunque anche per gli amministratori comunali che, avvisati dai cittadini, dovranno adesso provvedere alla rimozione di un rifiuto speciale che graverà, tanto per cambiare, sulle tasche dei cittadini che rispettano le regole e che pagano la tassa sui rifiuti.