Bomba di aereo inesplosa ritrovata nelle campagne di Canicattì: area transennata e vigilata dalla polizia

Un ordigno bellico, pare che si tratti della bomba di un aereo inesplosa, è stato ritrovato in contrada Carlino, all'ingresso Nord di Canicattì, lungo la strada che conduce verso Campobello di Licata. A comporre il numero unico d'emergenza, il 112, non appena hanno visto quel sospetto oggetto sono stati, stamattina, alcuni cacciatori. E in contrada Carlino, in una manciata di minuti, sono giunte le pattuglie del commissariato di polizia.

Gli agenti hanno subito, in via precauzionale, transennato la porzione di appezzamento di terreno e adesso sono impegnati nella sistematica vigilanza dell'area, in attesa dell'arrivo degli specialisti del Genio militare che dovranno provvedere alla rimozione dell'ordigno bellico che, se confermato è davvero ancora inesploso, dovrà essere condotto in un luogo sicuro dove farlo brillare. Non ci sono naturalmente pericoli, di nessun tipo. La vigilanza è stata pianificata soltanto per evitare che qualcuno, incuriosito dalla scoperta, possa avvicinarsi e magari anche tentare di toccare l'ordigno bellico che verosimilmente è della seconda guerra mondiale.

