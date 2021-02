Coronavirus, in Sicilia poco più di 500 casi in un giorno (+10 in provincia): 806 guariti ma altri 25 morti

Poco più di 500 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sicilia. Appena il 2,3% dei 24.633 tamponi processati nell’Isola è risultato positivo (574 per l'esattezza). Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute sulla base dei dati raccolti dalla Protezione civile, secondo cui nell’Isola sono stati registrati altri 25 morti, portando il bilancio delle vittime legate all'emergenza sanitaria a 3.682.

Il numero dei ricoverati per Covid scende da 1.228 a 1.198 (-30) mentre sale da 177 a 178 quello dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva, dove nelle ultime 24 ore sono hanno fatto ingresso 12 persone. In calo anche il dato relativo ai siciliani attualmente in isolamento domiciliare (37.633, -228 rispetto a ieri) e quello degli attuali positivi che scende da 39.266 a 39.009 (-257). Altre 806 persone (98.057 in tutto) sono guarite e sono state dimesse della strutture sanitarie.

I dati provincia per provincia

Questa la distribuzione dei casi in Sicilia (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 213 a Palermo (39.442), 153 a Catania (39.447), 98 a Messina (18.600), 55 a Siracusa (9.676), 4 ad Enna (4.203), 17 a Trapani (10.203), 10 a Ragusa (9.676), 14 a Caltanissetta (6.438) e 10 ad Agrigento (5.525).

Il punto sui vaccini

Complessivamente nella regione siciliana sono state somministrate 200.342 dosi rispetto alle 241.615 consegnate (dati aggiornati alle 15.01 del 7 febbraio 2021). I vaccini inoculati sono andati a 105.009 donne e a 95.333 uomini.

Covid-19, il bollettino dall'Italia

Resta sostanzialmente stabile la curva epidemica. Il bollettino del 7 febbraio con i dati nazionali e i numeri che confluiscono da tutte le regioni.

• casi +11.641 (2.636.738, +0,44%);

• guariti +11.380 (2.118.441, +0,54%);

• decessi +270 (91.273, +0,30%);

• attualmente positivi -10 (427.024, -0%);

• tamponi molecolari +123.115 (31.771.821, +0,39%);

• incidenza 9,45% (+0.45%);

• ricoverati 19.266 (-142);

• terapie intensive 2.107 (-3);

• isolamento 405.651 (+135).