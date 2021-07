Il Covid riprende a correre: in Sicilia 552 nuovi casi, la provincia è prima per contagi con 121 positivi

Da un lato l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi torna in Sicilia da un lungo elenco di Paesi esteri e dall'altro l'istituzione di nuove zone rosse per limitare i contagi. La Regione Siciliana tenta cosi di arginare la recrudescenza del Covid. il virus ha infatti ripreso la sua corsa e il bollettino odierno del ministero della Salute offre una conferma. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono ben 552 (ieri 300), con tre nuove vittime. Centotrenta i guariti. I tamponi processati sono stati 18.038, questo significa che la positività è pari al 3%. Ieri era al 3,1%.

I ricoverati con sintomi Covid sono 156 (ieri 154), ai quali si devono aggiungere 21 pazienti in terapia intensiva (ieri 22) ma con nessun nuovo ingresso per un totale di 177 persone negli ospedali siciliani con il virus (ieri 176). In isolamento domiciliare si trovano 5.623 persone (ieri 5.205) quindi il totale degli attuali positivi è di 5.800. I 130 guariti in più portano il totale dall'inizio della pandemia a 224.538 mentre le tre nuove vittime fanno salire il contaggio a 6.010

La suddivisione dei nuovi contagi nel territorio siciliano: Agrigento 121; Caltanissetta 86; Palermo 65; Catania 91; Ragusa 67; Trapani 51; Enna 37; Siracusa 31 e Messina 3.

Tamponi obbligatori

Si intensificano le misure di contrasto al Covid in Sicilia. Diventa obbligatorio sottoporsi al tampone anche per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo stabilisce l'ordinanza fiirmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Il Covid nel resto d'Italia

Sono 3.558 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 218.705 tamponi: il tasso di positività è 1,6%. Dieci decessi. Ieri i nuovi casi erano 2.072 e si erano registrati 7 morti. Secondo l'ultimo report del governo, con i dati aggiornati a martedì mattina, le persone vaccinate in Italia (cioè chi ha completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Il totale delle dosi vaccinali somministrate in Italia è 62.123.241. Per quanto riguarda il rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate si va dall'88% di Calabria e Liguria al 96% della Lombardia.