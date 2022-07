Coronavirus, il bollettino dell'Asp: nuovo boom di positivi e di ricoveri

Si marcia male. Anzi più che male. In due giorni - venerdì e sabato - Agrigento e provincia hanno registrato ben 1.468 nuovi positivi al Covid. Ancora più allarmante però il dato dei ricoveri: ben 11 in 48 ore appunto. A non nascondere, venerdì scorso, la sua preoccupazione, anche e soprattutto per gli imminenti festeggiamenti in onore di San Calogero, era stato il commissario straordinario dell'Asp: Mario Zappia. Ci sono stati anche 937 guariti, ed è un buon dato, ma il trend dei contagi resta però, purtroppo, altissimo.

Focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati - secondo quanto viene riportato dai bollettini (quello di venerdì e sabato) dell'Asp - sono ben 33, di cui 31 in degenza ordinaria/subintensiva. Ben 23 si trovano a Medicina dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 8 invece al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. In Terapia intensiva ci sono due pazienti, ed entrambi sono al nosocomio di Ribera.

I contagi Comune per Comune

Secondo il report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp, Agrigento è a 756 positivi (il dato è di sabato e rispetto a venerdì c'è stato un +79); Alessandria della Rocca: 21 (+5); Aragona: 116 (+15); Bivona: 38 (+9); Burgio: 12 (+5); Calamonaci: 8 (+1); Caltabellotta: 34 (+6); Camastra: 8 (stabile); Cammarata: 82 (+17); Campobello di Licata: 159 (+11); Canicattì: 368 (+39); Casteltermini: 129 (+38); Castrofilippo: 83 (+7); Cattolica Eraclea: 50 (+2); Cianciana: 22 (+5); Comitini: 9 (+1); Favara: 438 (+34); Grotte: 37 (+4); Joppolo Giancaxio: 5 (stabile); Licata: 295 (+35); Lucca Sicula: 26 (+10); Menfi: 204 (+22); Montallegro: 30 (+5); Montevago: 41 (+7); Naro: 114 (+9); Palma di Montechiaro: 98 (+20); Porto Empedocle: 143 (+9); Racalmuto: 85 (+2); Raffadali: 135 (+25); Ravanusa: 43 (+6); Realmonte: 50 (+6); Ribera: 152 (+34); Sambuca di Sicilia: 52 (-1); San Biagio Platani: 27 (+4); San Giovanni Gemini: 121 (+24); Sant'Angelo Muxaro: 19 (+2); Santa Elisabetta: 49 (+10); Santa Margherita di Belìce: 80 (+5); Santo Stefano Quisquina: 47 (stabile); Sciacca: 650 (+43); Siculiana: 50 (+7); Villafranca Sicula: 15 (+7).