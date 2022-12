Aumentano i contagi da Covid, il commissario Zappia: "Il virus sta riprendendo forza"

Aumentano i contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento e il livello di positivi torna quello di alcuni mesi fa. A far paura, però, adesso non è solo il Coronavirus ma la nuova influenza di stagione che potrebbe "saturare" il sistema sanitario.

Ad anticiparlo, nel punto settimanale dedicato proprio alla pandemia, è il commissario dell'Asp Mario Zappia.

"Come avevamo previsto - spiega - sono in aumento i contagi, con un tasso che non si vedeva ormai da mesi. Ciò che ci preoccupa è però principalmente la crescita potenziale dei ricoveri: anche se i reparti sono al momento parzialmente vuoti siamo in allarme perché se i positivi si dovessero tradurre in persone assistite in ospedale sarà complicato".

Ad oggi a fronte di 3373 tamponi effettuati in una settimana, sono emersi 1009 positivi, ma c'è sempre da considerare come larga parte di coloro che si sottopongono al test lo fanno a casa e quindi restano sostanzialmente sconosciuti all'Azienda sanitaria.

A preoccupare il commissario è comunque anche l'arrivo della nuova influenza stagionale, detta "Australiana", che si presenta molto virulenta e potrebbe rapidamente riempire i pronti soccorso.

Il bollettino dell'Asp: 223 positivi in due giorni e un solo ricovero

Intanto l'Azienda sanitaria ha diffuso i bollettini Covid per le giornate del 7 e dell'8 dicembre, con 223 positivi, 1 solo ricovero e 163 guarigioni.

l focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 16 (-1). In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 3 pazienti (+1), mentre altri 10 (-2) sono al “Parlapiano” di Ribera. Ci sono 2 pazienti al Giovanni Paolo II di Sciacca (stabile). In terapia intensiva, a Ribera, c’è un paziente (stabile). Infine ci sono 5 ricoverati (-1) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 131 positivi; Alessandria della Rocca: 1; Aragona: 21; Bivona: 10; Burgio: 1; Calamonaci: 3; Caltabellotta: 3; ; Cammarata: 4; Campobello di Licata: 25; Canicattì: 93; Casteltermini: 14; Castrofilippo: 3; Cattolica Eraclea: 3; Comitini: 1; Favara: 130; Grotte: 15; Licata: 64; Lucca Sicula: 1; Menfi: 37; Montallegro: 1; Montevago: 11; Naro: 11; Palma di Montechiaro: 13; Porto Empedocle: 24; Racalmuto: 7; Raffadali: 21; Ravanusa: 15; Realmonte: 10; Ribera: 34; Sambuca di Sicilia: 19; San Biagio Platani: 5; San Giovanni Gemini: 4; Sant'Angelo Muxaro: 2; Santa Elisabetta: 4; Santa Margherita di Belìce: 18; Santo Stefano di Quisquina: 13; Sciacca: 145; Siculiana: 3.

Sono Covid free Camastra, Cianciana, Joppolo Giancaxio e Villafranca Sicula.