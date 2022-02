Covid, in Sicilia 5.594 nuovi casi (+424 in provincia): scendono i ricoverati in terapia intensiva

Sono 5.594 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E' quello che "rivela" il bollettino del ministero della Salute sulla situazione Covid diramato nel pomeriggio. I nuovi casi sono saltati fuori a fronte di 35.259 tamponi processati. Il tasso di positività passa dal 15% di ieri al 15,8% di oggi.

Rispetto a 24 ore fa sono 39 in meno le persone ricoverate con sintomi: si passa dai 1.239 di ieri ai 1.200 di oggi. Continua a calare anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 97 (-7, ieri 104). I nuovi ingressi sono "solo" due, contro i 5 di giovedì.

Il numero di guariti oggi, 6.845, è maggiore dei nuovi casi per cui gli attuali positivi scendono da 251.275 a 250.096 (-1.179). Al momento in Sicilia ci sono 248.799 persone in isolamento domiciliare. I decessi comunicati sono 32 ma non viene specificato nel bollettino a quando si riferiscono. In totale dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 9.217 persone.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.292 casi, Catania 1.079, Messina 861, Siracusa 763, Trapani 463, Ragusa 386, Caltanissetta 295, Agrigento 424, Enna 135.

Il Coronavirus in Italia: la situazione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, registra 53.662 nuovi contagi rispetto a ieri, su tamnponi, e 314 decessi. Ieri il bollettino di giovedì 17 febbraio registrava 320 morti e 57.890 contagi su 538.131 tamponi. Il tasso di positività oggi arriva al %, rispetto al 10,8% segnato il giorno precedente. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 152.596. I dimessi guariti in totale sono 10.820.380 (+87.472). I pazienti in terapia intensiva sono 987, cinque in più rispetto ieri, con 52 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi 150 in più rispetto al giorno prima. Gli attualmente positivi in Italia sono 1.404.122. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 12.377.098.

Dai dati del monitoraggio settimanale dell'andamento epidemiologico SarS-Cov-2 della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità (Iss), risulta ancora in calo l’incidenza del Covid nell’ultima settimana che va dal 26 gennaio all’8 febbraio 2022, a 672 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Cala anche l’indice Rt, attestandosi a 0,77 (range 0,72-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica.

Coronavirus: il bollettino di oggi

