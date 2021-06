Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 10 positivi su meno di 100 tamponi

Sono invece 12 i soggetti che sono guariti dal virus: sempre stabile la situazione dei ricoveri in provincia

Nel primo giorno di "zona bianca" per l'Isola sono confortanti (come del resto lo erano la scorsa estate) i numeri dei contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento.

Secondo i dati dell'Asp, infatti, su 97 tamponi effettuati ieri sono risultati solo 10 i casi di positività. Dodici invece i guariti.

Al momento sono 11 i pazienti in cura, dei quali 7 al "San Giovanni di Dio" e 1 al "Fratelli Parlapiano". Tre i ricoveri fuori provincia.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino dell'azienda sanitaria provinciale, Agrigento ha 20 contagiati; Alessandria della Rocca: 1; Cammarata: 3; Campobello di Licata: 3; Canicattì è a quota 62; Casteltermini: 10; Castrofilippo: 4, Favara: 7; Licata ha 92 casi, Menfi è invece a quota 2. Palma di Montechiaro è a 22 casi, Raffadali a 5; Ravanusa: 51; San Biagio Platani: 6; Santa Margherita di Belìce: 1 caso; Santo Stefano Quisquina: 9; Sciacca: 1 e Siculiana: 1.

Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino ci sono, invece, 9 migranti positivi al virus.

Sono Covid-free: Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ribera, Realmonte, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Villafranca Sicula.