Coronavirus in Sicilia, 562 nuovi positivi (+3 in provincia): 11 decessi

Ci sono 562 nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia. Salgono così a. Di questi 649 sono i ricoverati: 565 in regime ordinario (23 in più) e 83 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto a ieri. Anche oggi, in Sicili, si contano le vittime. In tutto, nelle ultime 24 ore sono porte undici persone che si aggiungono ad un totale di 389. I guariti sono 198. I tamponi effettuati sono 7.412. Sul fronte della distribuzione territoriale sono 192 i nuovi casi a Palermo; 170 a Catania; 66 a Trapani; 53 a Messina; 34 a Ragusa; 20 a Siracusa; 19 a Caltanissetta; 5 a Enna e 3 a Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Positivo un medico di Favara

Sono positiva al Covid-19, asintomatica, sono a casa da lunedì pomeriggio”. Così una giovane medico di Favara, con un video apparso sul suo profilo Facebook, ha avvisato pazienti e quanti, recentemente sono stati in contatto con lei, di essere risultata positiva al Coronavirus. La dottoressa, ha anche specificato, che pochi giorni prima di sottoporsi al tampone che ha evidenziato l’infezione, aveva fatto il test sierologico che però, era risultato negativo. “Vorrei far capire a tutti che il virus c’è, è in giro e molta gente non sa nemmeno di averlo e che poi si trasmette in una maniera velocissima – dice il medico che aggiunge – volevo dirvi di stare molto attenti, perché per i nostri nonni i rischi potrebbero essere alti. Chi è stato in contatto con me, faccia i controlli”.