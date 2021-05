Il bollettino dell'Asp, il Coronavirus fa un'altra vittima: +86 positivi

Il Coronavirus fa un’altra vittima. E’ quanto annunciato dal consueto bollettino diramato dall’Asp. A perdere la vita è stata una persona di Ravanusa. Il numero dei positivi è di 86 persone. Il dato è riferito ai tamponi processati il giorno precedente. I soggetti ospedalizzati sono 5. I soggetti assistiti a domicilio sono 84. Boom di guariti, sono 238.

La situazione negli ospedali

Al “San Giovanni di Dio” risultano ricoverate 34 persone. A Ribera, al “Fratelli Parlapiano” sono 8 i soggetti ospedalizzati. Per quanto riguarda le strutture lowcare sono 7 le persone in assistenza, tutti allo Sciacca Hotel Covid.

Ecco i dati comune per comune degli attuali positivi: Agrigento 51, soggetti in trattamento; 2 ad Alessandria della Rocca; 11 ad Aragona; 6 a Bivona 1; Burgio: o; Calamonaci: 0; Caltabellotta: 8; Camastra: 1; Cammarata: 5; Campobello di Licata: 18; Canicattì: 120; Casteltermini: 8 (2 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Castrofilippo: 21; Cattolica Eraclea: 13; Cianciana: 1; Comitini: 6; Favara: 52; Grotte: 12; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 231; Lucca Sicula: 0; Menfi: 24; Montallegro: 12; Montevago: 8; Naro: 1; Palma di Montechiaro: 109 (4 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Porto Empedocle: 33; Racalmuto: 5; Raffadali: 24; Ravanusa: 134; Realmonte: 8; Ribera: 8; Sambuca di Sicilia: 25; San Biagio Platani: 17; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 7; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 7; Santo Stefano Quisquina: 0; Sciacca: 69; Siculiana: 8 (1 di questi è un migrante ospitato in un centro di accoglienza) e Villafranca Sicula: 0. Navi accoglienza migranti: 19.