Coronavirus: 49 nuovi tamponi positivi in Sicilia, 15 per migranti dell'hotspot

Sono 49 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 101 le persone ricoverate, ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso salgono a 1.379 gli attuali positivi attivi nell'isola, 1.265 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Ci sono, comunque, 4 guariti da registrare. Sono stati eseguiti 2.333 tamponi che portano il totale a oltre 375.800. Sul fronte della distribuzione provinciale si registrano 12 casi a Catania, 5 a Messina, 28 a Palermo fra i quali 15 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, 2 a Ragusa e uno a Siracusa.

Secondo il consueto bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute non ci sono nuovi decessi.

Come ogni lunedì si ha però un numero dei tamponi processati più basso, oggi sono 2.333. Ciò significa che è risultato positivo il 2,1% dei test effettuati. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 4.765.

Rispetto a ieri si registra un sensibile aumento di persone ricoverate con sintomi da Covid 19, oggi sono appunto 101: ben 15 in più.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 1.108 i nuovi casi di Covid-19 rilevati oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). Il totale sale a 278.784. In crescita invece il numero dei decessi, 12 oggi contro gli 8 di ieri, per un totale di 35.553. I guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 7 settembre 2020

Attualmente positivi: 32.993

Deceduti: 35.553 (+12, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 210.238 (+223, +0,11%)

Ricoverati: 1.861 (+45)

Pazienti in terapia intensiva: 142 (+9)

Tamponi: 9.271.810 (+52.553)

Totale casi: 278.784 (+1.150*, +0,41%)