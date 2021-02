Covid, in Sicilia 836 nuovi casi (+27 in provincia): calano ricoveri in ospedale e decessi

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati 836 nuovi casi di Coronavirus, 220 in più di ieri, a fronte di 25.710 tamponi processati, La percentuale di positività risale al 3,2% rispetto al 2,4%. La pressione sugli ospedali però scende e si sono registrati meno decessi. E' il quadro che viene fuori dal bollettino diffuso dal ministero della Salute per il monitoraggio della pandemia.

I ricoverati con sintomi sono 1.228 e nei reparti di Terapia intensiva ci sono 177 pazienti (cinque in meno di ieri). I nuovi ingressi in area critica sono stati dieci. Il totale dei ricoverati nei nosocomi per Covid è di 1.405 (21 in meno di ieri). In isolamento domiciliare si trovano 37.861 persone. Quindi complessivamente gli attuali positivi sono scesi a 39.266 (288 in meno di ieri). Tocca quota 98.057 il numero dei dimessi/guariti (1.101 più di ieri) dall'inizio dell'emergenza. Si registrano però 23 vittime (ieri erano state 31), che portano il totale a 3.657.

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Catania 244; Palermo 254; Messina 110; Trapani 60; Siracusa 64; Ragusa 9; Caltanissetta 60; Agrigento 27; Enna 8.

La situazione in Italia

In Italia oggi sono stati accertati 13.442 casi e 385 morti. Giù ricoveri e terapie intensive. Il totale delle vittime sale a 91.003 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 282.407 tamponi (molecolari e antigenici), l'indice positività è al 4,76%. Le persone guarite o dimesse sono 2.107.061 complessivamente, 15.138 quelle guarite oggi (ieri +14.995)

Il quadro di oggi:

13.442 contagiati

385 morti

15.138 guariti

- 32 terapie intensive

-167 ricoveri

282.407 tamponi

Tasso di positività: 4,8% (-0,5%)