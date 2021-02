Coronavirus, il bollettino dell'Asp: undici nuovi casi positivi, due ricoverati ed un deceduto

Secondo il consueto report dell'azienda ospedaliera una persona - nelle ultime ore - è morta per via del terribile virus. Netto calo, rispetto a ieri, dei positivi

Ci sono undici nuovi casi di positività al Corononavirus in provincia. Ad annuciarlo è il consueto bollettino dell’Asp. Questa volta, però, oltre ai guariti - 16 in tutto - anche un deceduto. I tamponi validati sono 88. I soggetti ospedalizzati sono due, 9 quelli assistiti a domicilio.

La situazione negli ospedali

Al “San Giovanni di Dio” sono 20 i positivi ricoverati, sei al “Giovanni Paolo II” di Sciacca ed uno negli ospedali fuori provincia. I soggetti ricoverati in strutture Lowcare sono dieci: 3 a Sciacca e 7 a Canicattì. Le persone positive e ricoverate in terapia intensiva sono 4.

L’andamento

Ad Agrigento sono 97 gli attuali positivi, soltanto ieri erano 101. Alessandria della Rocca, Aragona e Bivona, nessun caso di positività. Due positivi a Burgio, dieci a Calamonaci, zero a Caltabellotta, un caso a Camastra. Due casi di positività a Cammarata, 32 casi a Campobello di Licata. Le persone positive sono 43, 4 a Casteltermini, 2 a Castrofilippo. Undici casi di positività a Cattolica Eraclea, zero a Canciana e Comitini. Sono 52 i positivi Favara, 2 in meno di ieri. Due casi a Grotte, 3 a Joppolo e 63 a Licata. Tre i positivi a Lucca Sicula, 12 a Menfi, 17 a Montallegro (uno in più rispetto a ieri), 10 a Montevago, 13 a Naro, 15 a Palma di Montechiaro e 39 a Porto Empedocle, soltanto ieri erano più di 40. Otto positivi a Racalmuto (uno in meno rispetto a ieri), 27 a Raffadali, 48 a Ravanusa. Sono 4 i positivi a Realmonte, 41 a Ribera, 8 a Sambuca, 2 a San Giovanni Gemini, nessun caso a Sant’Angelo Muxaro, 3 casi a Santa Elisabetta e 8 casi a Santa Margherita di Belice. Sono 45 casi a Sciacca (+3 rispetto a ieri), 6 a Siculiana e nessun caso a Villafranca.