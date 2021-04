Coronavirus, il bollettino dell'Asp: appena 3 positivi e altrettanti ricoverati

I ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva sono 55. Di questi, 38 si trovano al "San Giovanni di Dio", 5 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 12 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. In Terapia intensiva restano invece in 15

Appena tre i positivi al Covid-19, dato riferito ai tamponi processati il giorno precedente. Tre ricoverati che portano ad un totale di 79 gli agrigentini ospedalizzati e 29 guariti. Sono questi i principali dati del report di sorveglianza sanitaria di ieri, diramato stamani dall'Asp di Agrigento.

I ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva sono - stando al bollettino dell'Asp - 55. Di questi, 38 si trovano al "San Giovanni di Dio", 5 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 12 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. In Terapia intensiva restano invece 15 agrigentini, di cui 8 nell'ospedale del capoluogo e 7 in quello di Sciacca. Nove, poi, le persone ospiti di strutture lowcare e tutte si trovano allo Sciacca hotel Covid. Fra i ricoverati negli ospedali agrigentini ci sono anche 4 non residenti in provincia, un dato che non è stato però ricompreso nel totale dei degenti.

Agrigento - secondo quanto riporta il report di dati di sorveglianza sanitaria - ha 198 "attualmente positivi"; Alessandria della Rocca - che da domani sarà, per ordinanza del presidente della Regione, zona rossa - ne ha 23; Aragona: 9; Bivona: 22; Burgio: 19; Calamonaci: 14; Caltabellotta: 20; Camastra: 1; Cammarata: 9; Campobello di Licata: 29 e Canicattì 200. Casteltermini è, invece, a quota 20, mentre Castrofilippo resta Covid-free. Cattolica Eraclea - anche questa città da domani sarà zona rossa - è a 15 contagi (riporta il bollettino Asp); Cianciana: 31; Comitini: 16; Favara: 131; Grotte: 5; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 35; Lucca Sicula: 1; Menfi: 10; Montallegro: 34; Montevago: 15; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 184; Porto Empedocle: 73; Racalmuto: 36; Raffadali: 64 e Ravanusa: 16. Realmonte resta a quota 11; Ribera: 188; Sambuca di Sicilia: 5; San Biagio Platani: 23; San Giovanni Gemini: 6; Sant'Angelo Muxaro: 4; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belice: 58; Santo Stefano Quisquina: 10; Sciacca 100; Siculiana: 51; Villafranca Sicula: 7. Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino restano 7 migranti positivi; mentre a Casteltermini sono 7 i contagiati da attribuire ai migranti ospiti del centro; a Comitini: 6; a Palma di Montechiaro: 8 e tra i positivi di Siculiana, 9 sono i migranti ospiti di Villa Sikania.