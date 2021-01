Il bollettino dell’Asp: 14 nuovi positivi, 2 ricoverati e 38 nuovi guariti

Non si registra nessun decesso. I soggetti ospedalizzati sono 2, le persone che sono assistite a domicilio sono 12

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano, in provincia, vittime da Covid 19. Ad annunciarlo è il consueto bollettino dell’Asp. Sul fronte nuovi contagi, invece, ci sono 14 persone che hanno contratto il Coronavirus.

I ricoverati sono due, ed i guariti son 38. I tamponi validati sono 93. I soggetti ospedalizzati sono 2, le persone che sono assistite a domicilio sono 12.

Le persone in degenza ordinaria sono 28, 7 in strutture lowcare, 5 in terapia intensiva. Al “San Giovanni di Dio” sono 22 i ricoverati, 5 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Agrigento 166, Alessandria della Rocca 3, Aragona 3, Bivona Covid free, Burgio 5, Calamonaci 6, Caltabellotta Covid free, Camastra 1, Campobello di Licata 17, Canicattì 39, Casteltermini 1, Castrofilippo 4, Cattolica Eraclea 4, Cianciana Covid free, Comitini Covid free, Favara 66, Grotte 7, Joppolo 1, Licata 91, Lucca Sicula Covid free, Menfi 34, Montallegro 16, Montevago 4, Naro 4, Palma di Montechiaro 21, Porto Empedocle 24, Racalmuto 3, Raffadali 25, Ravanusa 106, Realmonte 6, Ribera 51, Sambuca 6, San Biagio 2, San Giovanni Gemini 7, Sant’Angelo Muxaro 0, Santa Elisabetta 2, Santa Margherita di Belice 21, Santo Stefano Quisquina 0, Sciacca 31, Siculiana 1, Villafranca Sicula 0.