Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 14 nuovi positivi, 2 ricoverati e 38 nuovi guariti

Non si registra nessun decesso. Coloro che sono finiti in ospedale, nelle ultime 24 ore sono 2, dodici invece le persone assistite a domicilio

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano, in provincia, vittime da Covid 19. Ad annunciarlo è il consueto bollettino dell’Asp, diramato alla mezzanotte fra ieri e oggi. Ci sono però - su 93 tamponi effettuati - 14 persone (sono stati 31 il giorno prima) che hanno contratto il Coronavirus, due ricoveri (5 il giorno prima) e 38 guariti (28 il giorno prima).

Ricoveri

I nuovi ricoverati in ospedale sono due. In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 28 agrigentini, 22 si trovano al "San Giovanni di Dio", 5 al "Giovanni Paolo II" e 1 in un ospedale fuori provincia. Cinque i degenti di Terapia intensiva: due sono all'ospedale di Agrigento e 3 in quello di Sciacca. Sette, infine, gli agrigentini che sono alloggiati in strutture lowcare.

L'andamento dei contagi

Secondo quanto viene riportato dal bollettino di sorveglianza sanitaria dell'Asp, Agrigento ha 166 cittadini "attualmente positivi" al Covid (171 il giorno prima), 379 guariti (372) e 556 casi totali (554); Alessandria della Rocca ha 3 contagi, esattamente come Aragona. Bivona, Caltabellotta, Cianciana e Comitini sono Covid-free. Fermi i contagi a Burgio (5), Calamonaci (6), Camastra (1), a Cammarata (1), Casteltermini (1), Castrofilippo (4), Cattolica Eraclea (4). Campobello di Licata registra un nuovo caso ed è a quota 17, così come c'è stato un +1 a Canicattì che ha 39 "attualmente positivi". Favara è scesa da 68 a 66, meno un positivo a Grotte che è a quota 7. Nessun nuovo negativo si è registrato a Joppolo (1), Licata (91) e a Lucca Sicula che resta Covid-free. Menfi è a 34 (-3), Montallegro 16 (-5), Montevago 4 (-3), fermi a 4 i positivi a Naro, così come a Palma di Montechiaro (21). Quattro guariti a Porto Empedocle che è scesa a 24 "attualmente positivi", ferma a 3 casi Racalmuto, mentre Raffadali da 26 è scesa a 25. Un guarito a Ravanusa che è a quota 106 contagiati, Realmonte resta a 6 positivi e Ribera scende da 52 a 51. Fermi i contagi, infine, a Sambuca (6), San Biagio (2), San Giovanni Gemini (7), Sant’Angelo Muxaro (0), Santa Elisabetta (2), Santa Margherita di Belice (21), Santo Stefano Quisquina (0), Sciacca (31), Siculiana (1) e a Villafranca Sicula che resta Covid-free.