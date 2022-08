Coronavirus, il bollettino dell'Asp: cinque nuovi morti in tre giorni e 544 positivi

Cinque morti in due giorni, con 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva dopo almeno una settimana di sostanziale "tregua". Il Covid19 in provincia di Agrigento torna ad alzare la testa, anche se basso resta complessivamente il numero dei positivi: solo 544 complessivi nei bollettini Asp che vanno dal 19 al 21 e che, come ogni lunedì, vengono diffusi alla stampa dopo la "pausa" del week end.

Secondo il report, le vittime erano di Agrigento, Licata, Sciacca, Favara e Porto Empedocle. Sono invece 182 i guariti sempre in tre giorni.

Il focus sugli ospedali

Prendendo a riferimento solo il dato del 21 agosto, in ospedale risultano sono al momento 28 persone (-3), delle quali 26 in degenza ordinaria/subintensiva: 6 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 19 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due i ricoveri in Terapia intensiva, all'ospedale di Ribera. Fra i ricoverati negli ospedali della provincia anche 2 pazienti non agrigentini, e per questo non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Secondo il bollettino dell'Asp, al 21 agosto Agrigento ha 422 positivi; Alessandria della Rocca: 21; Aragona: 51; Bivona: 32; Burgio: 14; Calamonaci: 15); Caltabellotta: 23; Camastra: 17; Cammarata: 24; Campobello di Licata: 67; Canicattì: 208; Casteltermini: 43; Castrofilippo: 16; Cattolica Eraclea: 37; Cianciana: 41; Comitini: 5; Favara: 252; Grotte: 13; Joppolo Giancaxio: 12; Licata: 362; Lucca Sicula: 16; Menfi: 98; Montallegro: 19; Montevago: 16; Naro: 34; Palma di Montechiaro: 188; Porto Empedocle: 112; Racalmuto: 23; Raffadali: 98; Ravanusa: 118; Realmonte: 35; Ribera: 136; Sambuca di Sicilia: 30; San Biagio Platani: 83; San Giovanni Gemini: 17; Sant'Angelo Muxaro: 12 (stabile); Santa Elisabetta: 19; Santa Margherita di Belìce: 33; Santo Stefano Quisquina: 51; Sciacca: 238; Siculiana: 34; Villafranca Sicula: 5.