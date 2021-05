Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un nuovo morto e più di 80 positivi al virus

E' di un nuovo morto e 84 positivi il bilancio dell'odierno bollettino dell'Asp di Agrigento che fa riferimento ai dati trasmessi ieri alle strutture sanitarie.

Secondo l'azienda provinciale, in particolare, ci sono 9 nuovi ricoveri (tutti in degenza ordinaria o subintensiva) e ben 128 guariti. Il decesso si è invece registrato a Sciacca: la città oggi conta 21 morti. Un triste "record" condiviso con Canicattì che è a quota 22.

Ecco i dati comune per comune degli attuali positivi: Agrigento, 118 soggetti in trattamento; 3 ad Alessandria della Rocca; 10 ad Aragona; 8 a Bivona; Burgio: 1; Calamonaci: 1; Caltabellotta: 3; Camastra: 0; Cammarata: 4; Campobello di Licata: 39; Canicattì: 199; Casteltermini: 14; Castrofilippo: 12; Cattolica Eraclea: 26; Cianciana: 1; Comitini: 8; Favara: 115; Grotte: 13; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 219; Lucca Sicula: 0; Menfi: 25; Montallegro: 26; Montevago: 7; Naro: 0; Palma di Montechiaro: 106; Porto Empedocle: 53; Racalmuto: 4; Raffadali: 62; Ravanusa: 121; Realmonte: 3; Ribera: 27. Ed ancora, Sambuca di Sicilia: 32; San Biagio Platani: 7; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 12; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 11; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 98; Siculiana: 11 e Villafranca Sicula: 0.

Cinque i positivi che si trovano sulle navi di accoglienza per migranti. Dodici i soggetti extracomunitari ospitati in comunità che sono risultati positivi tra Casteltermini (2), Comitini (3), Palma di Montechiaro (6), Siculiana (1) e che sono già conteggiati tra gli attuali casi per ogni comune.